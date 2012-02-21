《希腊金融焦点》希腊必须在3月10日前後完成债务置换--总理

* 集体行动条款(Collective Action Clauses, CAC)法案定於周四投票

* CAC的启动门槛设为66%

路透雅典2月21日电---希腊总理帕帕季莫斯周二称,希腊最迟必须在3月10日左右完成与民间持有人的债务置换,这是1,300亿欧元欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援计划的一部分内容.

同时帕帕季莫斯政府向议会递交一份法律草案,规定民间投资者在必要时必须将所持债券置换为价值较低的债券.这是此前达成的救援计划部分条件.

"我们认为,已经作出的决定以及达成的协议,大幅降低了未来三年我们国家财政的不确定性,"他称.