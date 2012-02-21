《希腊金融焦点》希腊必须在3月10日前後完成债务置换--总理

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
* 集体行动条款(Collective Action Clauses, CAC)法案定於周四投票
* CAC的启动门槛设为66%
路透雅典2月21日电---希腊总理帕帕季莫斯周二称,希腊最迟必须在3月10日左右完成与民间持有人的债务置换,这是1,300亿欧元欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援计划的一部分内容.
同时帕帕季莫斯政府向议会递交一份法律草案,规定民间投资者在必要时必须将所持债券置换为价值较低的债券.这是此前达成的救援计划部分条件.
"我们认为,已经作出的决定以及达成的协议,大幅降低了未来三年我们国家财政的不确定性,"他称.
"从现在到3月末,我们有很多工作要做,"他表示.
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透2月23日 - 美国股市标普500指数周四微幅收高，因能源股走强，且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺，将为美国带回数以百万计的就业。
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