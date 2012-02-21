〔美国股市〕ADR下滑,希腊援救协议达成後引发获利了结

路透纽约2月21日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二几无变动,虽等待已久的希腊援助协议终於敲定,却未能缓解人们对希腊将来的担忧.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.1%,美国股市标准普尔500指数.SPX.INX收高0.1%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下跌0.6%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA下滑0.3%.

在美国上市的三菱UFJ金融集团(MTU.N)下滑约0.97%至5.08美元.瑞穗金融集团(MFG.N)跌0.9288%,报3.2美元.

在美国上市的欧洲企业股价变动不大.经过数月的磋商,欧元区领导人终於就希腊1,300亿欧元的援救措施达成一致.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.1%,欧洲绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3收低0.5%.

--编译 孙茉莉;审校 张荻

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI