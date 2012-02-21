〔美国股市〕ADR下滑,希腊援救协议达成後引发获利了结

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透纽约2月21日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二几无变动,虽等待已久的希腊援助协议终於敲定,却未能缓解人们对希腊将来的担忧.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.1%,美国股市标准普尔500指数.SPX.INX收高0.1%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下跌0.6%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA下滑0.3%.
在美国上市的三菱UFJ金融集团(MTU.N)下滑约0.97%至5.08美元.瑞穗金融集团(MFG.N)跌0.9288%,报3.2美元.
在美国上市的欧洲企业股价变动不大.经过数月的磋商,欧元区领导人终於就希腊1,300亿欧元的援救措施达成一致.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.1%,欧洲绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3收低0.5%.
--编译 孙茉莉;审校 张荻
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。