〔货币市场〕隔夜回购市场对七年期公债需求强劲,利率进入负值区域

路透纽约2月21日电---隔夜回购市场对七年期公债作为短期现金贷款担保品的强劲需求,已经推动利率进入负值区域,而交易商并不太确定原因何在.

自美国财政部时隔逾15年後,於2009年再度开始发行七年期公债後,这种"特殊"的市场状况在七年期公债方面尤为明显.

根据汤森路透旗下IFR Markets的分析师Roseanne Briggen,七年期公债作为担保品的利率介於负28至负35个基点之间.

而其他类型证券的利率则介於9个基点至7个基点之间.

华尔街一家大型银行的回购交易商与另一家大银行的货币市场分析师认为,美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的宽松计划,即卖短买长(扭转操作,twist operation),很有可能是造成这种情况的原因.二人均不愿具名.

卖短买长是美联储通过调节公债收益率(殖利率)拉低长期利率进而刺激经济的最新尝试.联储卖出手中的短期公债,转而买入较长期公债,其中就包括七年期债券.

而联储最近的几次购买行动可能导致市场人士对七年期债券的抢购.

"我们很想知道,现在这种情况是否归因于联储上个月买入的债券太多了."上述回购交易商表示.

根据巴克莱资本依据纽约联储公布数字的计算,截止1月31日,美联储的卖短买长操作已购买了大约618亿美元期限在六到八年的公债.这约相当於六至八年期公债总发行量的51%.

而联储在2月还在继续买入七年期公债.

在欧洲方面,西班牙周二标售的六个月期国库券获得极为强劲的需求,暗示银行下周可能从欧洲央行(ECB)借入巨额的三年期资金.

周二国库券标售获得逾10倍认购,高於一个月前的七倍.

周一公布的最新路透调查显示,银行业者下周将从欧洲央行借入近5,000亿欧元的三年期资金,规模与12月的前次操作大致相当.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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