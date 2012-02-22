南苏丹驱逐中马合资石油公司总裁

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透南苏丹PALOUGE油田2月21日电---南苏丹官员周二称，该国已经驱逐了中国-马来西亚石油合资公司Petrodar的总裁。此事令南苏丹与中国石油公司之间的纠纷升级。
南苏丹曾多次攻击中国石油公司，并调查他们是否协助苏丹扣留经後者运输的出口石油。苏丹和南苏丹的石油过境费争端，已经导致後者停止日产原油35万桶的石油生产，来防止苏丹扣留其石油。
南苏丹与苏丹谈判石油过境费争端的首席谈判代表Pagan Amum称，“（石油）部长刚刚驱逐了Petrodar总裁。”
“我认为原因之一是Petrodar总裁（与政府）缺乏合作，我们已经遣散并驱逐了他，我们要求这家合作夥伴委派新总裁，”他在参观Palouge油田时向路透表示。
Amum称，与中国关系良好，但与一些石油企业有些问题。
在南苏丹停止生产前，Petrodar日产原油23万桶，并通过苏丹输油管道向外出口。该公司周日对南苏丹指责断然否认，称其一直按照该国指示行事。
南苏丹攻击中国在该国权益让西方外交人士迷惑不解，因中国是该国石油的最大买家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。