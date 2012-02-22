俄罗斯带头抵制欧盟徵收航空碳税

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月21日电---反对欧盟碳排放交易体系（ETS）的国家在莫斯科开会，俄罗斯交通运输部长列维京(Igor Levitin)周二在会议之初表示，俄罗斯已加入考虑采取报复性立法措施国家的行列。
根据ETS规定，今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的国际航班都必须承担碳排放费用。该规定引发国际社会强烈不满，并威胁进行贸易战。
列维京对来自26个国家的交通部门官员称，俄罗斯与中国和美国立场相同，反对航空公司参与欧盟碳排放交易体系。
美国立法没有禁止航空公司参与该体系，但明确表示，参与ETS的企业将遭抗议。
中国国务院本月稍早表示，未经政府有关部门批准，禁止中国境内各航空公司参与欧盟碳排放交易体系。
据俄罗斯交通运输部发布的公告，列维京称：“我们认为，采取市场措施对温室气体排放引入税收手段以及关於环保的其他决定，应该在国际民航组织框架内取得共识後由各方同意。”
国际社会建议，将国际民航组织作为解决ETS争端的平台。
反ETS会议为期两天，与会者包括来自国际民航组织与国际航空运输协会的代表。会议将讨论对抗ETS的措施，包括向国际民航组织申请解决争端以及对欧盟航班徵收报复性费用等。（完）
--编译：张家伟;发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。