澳新经济指标预测--2月22日-2月29日****

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透2月22日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月20日当周-----------------------------------
2月22日(三)
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.8% +0.7%
(较上年同期) +3.4% +3.6%
2月23日(四)
无重要经济指标公布.
2月24日(五)
无重要经济指标公布.
2月26日(日)
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 1月 -- 顺差3.38
进口(亿新西兰元) 1月 -- 39.8
出口(亿新西兰元) -- 43.2
--------------------------------2月27日当周-----------------------------------
2月27日(一)
无重要经济指标公布.
2月28日(二)
2145 新西兰建筑许可 1月 -- +2.1%
2月29日(三)
0030 澳洲民间信贷 1月 -- +0.3%
房屋信贷 -- +0.4%
澳洲零售销售 -- -0.1%
0200 新西兰NBNZ企业信心指数 2月 -- +16.9%
2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第四季 -- -0.7% (完)
--编译 李爽;审校 张荻
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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