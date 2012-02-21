版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 07:13 BJT

〔东京汇市〕欧元涨势迅速消退,市场关注中国数据

* 欧元脱离高位,商品货币呈守势

* 希腊救援计划达成後市场对近期涨势获利了结

* 汇丰中国PMI将受关注

路透悉尼2月22日电---欧元周三在亚洲市场未能上涨,脱离近两周高位,因期待已久的希腊救援协议相关乐观情绪,迅速被有关对经济增长和协议实施风险的担忧所取代.

交易商称,亚洲时段将受汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值左右.该数据若令人失望将打压风险偏好,不过也会引起对中国当局进一步激励经济的预期.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐