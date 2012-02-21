〔东京汇市〕欧元涨势迅速消退,市场关注中国数据

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
* 欧元脱离高位,商品货币呈守势
* 希腊救援计划达成後市场对近期涨势获利了结
* 汇丰中国PMI将受关注
路透悉尼2月22日电---欧元周三在亚洲市场未能上涨,脱离近两周高位,因期待已久的希腊救援协议相关乐观情绪,迅速被有关对经济增长和协议实施风险的担忧所取代.
交易商称,亚洲时段将受汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值左右.该数据若令人失望将打压风险偏好,不过也会引起对中国当局进一步激励经济的预期.
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。