日韩经济指标预测--2月22日-2月29日****

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透2月22日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月22日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 10,083
外资投资日本股市(亿日圆) -- 1,288
2月23日(四)
2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 98
2月24日(五)
暂无重要数据.
2月26日(日)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 87
--------------------------------2月27日当周---------------------------------
2月27日(一)
2300 韩国经常账(亿美元) 1月 -- 顺差55.5
2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.5%
2月28日(二)
2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- -0.9%
(较上年同期) -- +2.8%
服务业产出(较前月) -- 持平
2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 -- +3.8%
未来一个月工业生产预估 -- +2.5%
未来两个月工业生产预估 -- +1.2%
2月29日(三)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +1.5%
房屋开工(较上年同期) -- -7.3%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -9.8%(完)
--编译 李春喜;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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