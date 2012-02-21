版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 06:57 BJT

****日韩经济指标预测--2月22日-2月29日****

路透2月22日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月20日当周---------------------------------

2月22日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 10,083

外资投资日本股市(亿日圆) -- 1,288

2月23日(四)

2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 98

2月24日(五)

暂无重要数据.

2月26日(日)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 87

--------------------------------2月27日当周---------------------------------

2月27日(一)

2300 韩国经常账(亿美元) 1月 -- 顺差55.5

2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.5%

2月28日(二)

2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- -0.9%

(较上年同期) -- +2.8%

服务业产出(较前月) -- 持平

2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 -- +3.8%

未来一个月工业生产预估 -- +2.5%

未来两个月工业生产预估 -- +1.2%

2月29日(三)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +1.5%

房屋开工(较上年同期) -- -7.3%

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -9.8%(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐