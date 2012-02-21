〔国际油市〕NYMEX原油期货连涨四日,受伊朗情势和希腊救援协议达成推动

路透纽约2月21日电---美国原油期货周二连续第四日上涨,并收在九个月高点,因伊朗威胁将对其敌人采取先发制人的打击,且欧元区达成对希腊的救援协议.

伊朗石油在亚洲的主要买家表示将减少采购,因美国对伊朗制裁,且欧盟将在7月对伊朗石油禁运,导致这些买家与伊朗的交易益发困难.