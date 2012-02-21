〔国际油市〕NYMEX原油期货连涨四日,受伊朗情势和希腊救援协议达成推动

纽约期市：可可在科特迪瓦完成大部分违约合同再售后上涨，糖价急挫
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。
路透纽约2月21日电---美国原油期货周二连续第四日上涨,并收在九个月高点,因伊朗威胁将对其敌人采取先发制人的打击,且欧元区达成对希腊的救援协议.
伊朗石油在亚洲的主要买家表示将减少采购,因美国对伊朗制裁,且欧盟将在7月对伊朗石油禁运,导致这些买家与伊朗的交易益发困难.
欧元区财长周二达成希腊第二笔1,300亿欧元(1,720亿美元)援助贷款协议,防止其出现无序违约,推动欧元兑美元接近两周高点.这提升了原油和其他商品市场的风险偏好.
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。
路透伦敦2月23日 - 期铜价格周四下跌，因中国官员暗示可能出台楼市调控举措，市场对中国需求的担忧重现，美元上涨，也加剧了铜市的负面人气。
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。