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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 07:11 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货连涨四日,受伊朗情势和希腊救援协议达成推动

路透纽约2月21日电---美国原油期货周二连续第四日上涨,并收在九个月高点,因伊朗威胁将对其敌人采取先发制人的打击,且欧元区达成对希腊的救援协议.

伊朗石油在亚洲的主要买家表示将减少采购,因美国对伊朗制裁,且欧盟将在7月对伊朗石油禁运,导致这些买家与伊朗的交易益发困难.

欧元区财长周二达成希腊第二笔1,300亿欧元(1,720亿美元)援助贷款协议,防止其出现无序违约,推动欧元兑美元接近两周高点.这提升了原油和其他商品市场的风险偏好.

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