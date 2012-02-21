〔美股业绩〕戴尔第四季获利低於市场预期,且预计第一季营收将下滑(更新版)

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
(新增细节)
路透旧金山2月21日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O预计其第一财季营收将低於华尔街预估,激发对个人电脑行业未完全摆脱低迷状态的担忧,该股因此下跌逾4%.
戴尔预计当季营收将较前季的160亿美元下降7%至149亿美元,低於分析师平均预估的约152亿美元.
戴尔第四季获利亦低於华尔街预期,因其企业业务部门力道被公共领域业务疲态所抵消.
随着苹果(AAPL.O)的iPad等便携式设备吞噬市场份额,个人电脑厂商极力应对需求萎缩,而且在泰国洪灾後硬盘短缺也影响供应.
戴尔第四季营收上升2%至160亿美元,符合汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预期的159.6亿美元.
该公司第四季净利下滑18%至7.64亿美元,或每股盈余0.43美元,低於上年同期的9.27亿美元和0.48美元.扣除一次性项目,其每股盈余0.51美元,略低於预期的0.52美元.
戴尔称,预计2013财年非GAAP每股盈余超过2.13美元.
戴尔首席财务官Brian Gladden对路透表示,他预计其企业部门业务支出本季将继续保持强劲.
戴尔毛利率由上年同期的20%升至21.1%.
戴尔股价在常规交易中微升0.28%,收报18.21美元,盘後交易中下滑至17.34美元.(完)
--编译 李爽; 审校 戴素萍
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