〔美股业绩〕戴尔第四季获利低於市场预期,且预计第一季营收将下滑(更新版)

(新增细节)

路透旧金山2月21日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O预计其第一财季营收将低於华尔街预估,激发对个人电脑行业未完全摆脱低迷状态的担忧,该股因此下跌逾4%.

戴尔预计当季营收将较前季的160亿美元下降7%至149亿美元,低於分析师平均预估的约152亿美元.

戴尔第四季获利亦低於华尔街预期,因其企业业务部门力道被公共领域业务疲态所抵消.

随着苹果(AAPL.O)的iPad等便携式设备吞噬市场份额,个人电脑厂商极力应对需求萎缩,而且在泰国洪灾後硬盘短缺也影响供应.

戴尔第四季营收上升2%至160亿美元,符合汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预期的159.6亿美元.

该公司第四季净利下滑18%至7.64亿美元,或每股盈余0.43美元,低於上年同期的9.27亿美元和0.48美元.扣除一次性项目,其每股盈余0.51美元,略低於预期的0.52美元.

戴尔称,预计2013财年非GAAP每股盈余超过2.13美元.

戴尔首席财务官Brian Gladden对路透表示,他预计其企业部门业务支出本季将继续保持强劲.

戴尔毛利率由上年同期的20%升至21.1%.

戴尔股价在常规交易中微升0.28%,收报18.21美元,盘後交易中下滑至17.34美元.(完)