〔离岸人民币〕三菱UFJ租赁拟发行点心债,推介会周四举行--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，日本大型金融服务业者三菱UFJ租赁已聘请法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗(C.N)和摩根士丹利(MS.N)经办其点心债发行事宜。固定收益投资者推介会将於香港（2月23 日）举行，并将根据市况决定是否随後发行离岸人民币债券。
三菱UFJ租赁拥有A2（穆迪）评级，此案将与日前已完成路演但未发行的日立金融点心债（A-标普评级）形成竞争。日立金融由汇丰银行经办。
无论那一支先发行，将是继欧力士(Orix Corp.)(8591.T)(IX.N)去年11月发行5亿4%3年期点心债後另一家进入该市场的日本金融企业。欧力士的债券二级市场报价在4.05%-4.18%。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。