〔离岸人民币〕三菱UFJ租赁拟发行点心债,推介会周四举行--IFR

路透2月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，日本大型金融服务业者三菱UFJ租赁已聘请法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗(C.N)和摩根士丹利(MS.N)经办其点心债发行事宜。固定收益投资者推介会将於香港（2月23 日）举行，并将根据市况决定是否随後发行离岸人民币债券。

三菱UFJ租赁拥有A2（穆迪）评级，此案将与日前已完成路演但未发行的日立金融点心债（A-标普评级）形成竞争。日立金融由汇丰银行经办。

无论那一支先发行，将是继欧力士(Orix Corp.)(8591.T)(IX.N)去年11月发行5亿4%3年期点心债後另一家进入该市场的日本金融企业。欧力士的债券二级市场报价在4.05%-4.18%。(完)

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