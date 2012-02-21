美国与加拿大经济指标预测--2月22日-2月29日****

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透2月22日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月20日当周------------------------------
2月22日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 -- 801.8
再融资指数 -- 4,538.0
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 -- -2.0%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 -- +2.7%
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 465 461
2月23日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 35.4 34.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.525
续请失业金人数(万人) 2月11日当周 346 342.6
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +1.0%
(较上年同期) -- -1.8%
1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正13
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 -- 0.88
北美半导体设备订单出货比
2月24日(五)
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 73.0 72.5
现况分项指数 80.3 79.6
预期分项指数 68.5 68.0
1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 31.5 30.7
1530 美国ECRI一周领先指标 2月17日当周 -- 123.5
1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字19.5
-----------------------------------2月27日当周------------------------------
2月27日(一)
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 +1.0% -3.5%
1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 15.3
-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 67.6
2月28日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月25日当周 -- --
1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -0.5% +3.0%
扣除运输的耐久财订单 持平 +2.2%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +3.1%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月25日当周 -- --
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)12月 -3.6% -3.7%
经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) -- -1.3%
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 2月 63.1 61.1
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正17
1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 2月 -- 18.3
2月29日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月24日当周 -- --
再融资指数 -- --
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +2.8% +2.8%
GDP隐性平减指数 +0.4% +0.4%
最终销售 +1.0% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 62.0 60.2
1900 美国联邦储备理事会褐皮书
--编译 郑茵;审校 戴素萍
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