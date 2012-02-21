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市场报道 | 2012年 2月 22日 星期三 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月22日-2月29日****

路透2月22日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------2月20日当周------------------------------

2月22日(三)

1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 -- 801.8

再融资指数 -- 4,538.0

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 -- -2.0%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 -- +2.7%

1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 465 461

2月23日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 35.4 34.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.525

续请失业金人数(万人) 2月11日当周 346 342.6

1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +1.0%

(较上年同期) -- -1.8%

1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正13

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 -- 0.88

北美半导体设备订单出货比

2月24日(五)

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 73.0 72.5

现况分项指数 80.3 79.6

预期分项指数 68.5 68.0

1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 31.5 30.7

1530 美国ECRI一周领先指标 2月17日当周 -- 123.5

1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字19.5

-----------------------------------2月27日当周------------------------------

2月27日(一)

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 +1.0% -3.5%

1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 15.3

-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 67.6

2月28日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月25日当周 -- --

1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -0.5% +3.0%

扣除运输的耐久财订单 持平 +2.2%

扣除国防的耐久财订单 -- +3.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +3.1%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月25日当周 -- --

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)12月 -3.6% -3.7%

经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.7%

未经季节调整房价指数(较前月) -- -1.3%

1500 美国经济谘商会消费者信心指数 2月 63.1 61.1

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正17

1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 2月 -- 18.3

2月29日(三)

1200 美国抵押贷款指数 2月24日当周 -- --

再融资指数 -- --

1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +2.8% +2.8%

GDP隐性平减指数 +0.4% +0.4%

最终销售 +1.0% +0.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%

核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 62.0 60.2

1900 美国联邦储备理事会褐皮书

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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