〔金砖国家〕2月21日股汇市收盘纵览

路透2月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月21日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.2%,报1,064.41点.

中国股市:沪综指收升,并创逾两个半月来新高.虽然资金面趋紧令股指全天大部分时间维持盘中振荡,但尾盘在消费类板块带领下,大盘走强并收於半年线(2,379)上方.分析人士认为,今日部分板块出现小幅调整,但没有明显做空的行业,且成交并未出现大幅下滑,短线股指或围绕半年线波动.沪综指收报2,381.43点,涨17.833点或0.75%,创去年12月1日2,386.86以来最高收位.[.SSCN]

香港股市:扳回早先跌幅,略微收高,脱离日内低点.此前欧元区财长达成第二轮希腊援助协议,该协议将解决希腊迫近的融资需求.恒生指数.HSI收盘升0.25%至21,478.72点,恒生国企指数.HSCE收高0.17%至11,689.69.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收升,但并未脱离近期6.30元附近盘整区间.希腊纾困协议终於达成,欧元带动非美货币上涨,但由於此前市场对该协议通过早有预期,人民币汇价仅在短暂上行後又缩小涨幅.交易员并指出,希腊纾困协议达成後,近期国际汇市将趋於平稳,再考虑到国内消息面淡静,且副主席习近平访美结束後,来自国际方面的压力减弱,预计人民币汇率将延续目前的盘整走势.[CNY/CN][ID:nCN1402558]

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印度股市:升至近七个月来最高收位,其中银行股上涨,因人们预计央行将考虑降低准备金要求以扶助缓解紧张的现金状况.指标BSE指数.BSESN收涨0.76%或139.26点,报18,428.61点,创2011年7月27日以来最高收位.19支成分股收高.[.BO]

印度汇市:印度卢比尾盘回吐日内全部涨幅,因油企和企业贷款商增加美元买盘.根据汤森路透的数据,卢比兑美元INR=D2收报49.3050/3150,此前曾触及2月8日以来高位49.05.上周五汇价收报49.27/28,周一汇市逢假期休市.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,655.350点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.11%,报886.51点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.09%,报29.8125卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.04%,报39.4300卢布.

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巴西股市逢假期休市.

巴西汇市逢假期休市.

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南非股市:微涨0.15%,Harmony (HARJ.J)等部分黄金股和银行股升高,因备受期待的希腊援助协议达成缓解了人们对欧元区债务违约的担忧.综合指数.JALSH涨0.11%,报34,142.37点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.15%,报30,438.34点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌,一度触及日低7.7499.1515GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.7150,较周一纽约收盘7.6725下跌0.6%.[ZAR/](完)