《中国报摘》--中国证券报2月22日

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
* 头版头条:
--沪深股指昨日探底回升,尾市双双收涨.其中,沪综指.SSEC时隔9个月再度站上半年线.分析人士表示,近期反弹斜率明显放缓,市场疲态渐显,短期方向性选择的临界点正在逼近.
* 其他:
--上海证券交易所有关负责人透露,将进一步强化市场服务功能,积极支持发展潜力大、上市後市值规模中小型的优质企业上市.
--从第三方基金销售资格相关申请机构了解到,首批第三方基金销售机构诞生进入最後读秒阶段,只待证监会最终的正式批文,好买、众禄、诺亚正行等申请者有望拔得头筹.
--国土资源部称,2012年住房用地供应计划总量原则上应不低於过去五年年均实际供应量;今年将选择部分城市开展小产权房清理试点工作,为启动全面清理工作做好政策储备,小产权房将不予确权发证,不受法律保护.
--工信部称,2012年国内轴承市场的不确定因素进一步增加,预计上半年会继续2011年四季度的下行趋势,下半年缓慢回升,但回升幅度有限,全行业主营业务收入大约在1,580亿元人民币左右,增长约11%.
--国家电网公司发布报告称,2012年将加快建设坚强智能电网,完成电网投资超过3,000亿元,为9.6万户超过40万无电人口解决用电问题;加强新能源并网接入和消纳;充分发挥电网功能,使国家电力交易电量超过4,100亿千瓦时,2011年为3,998.7亿千瓦时.
--中国轨道交通装备制造商--中国北车601299.SS称,拟以每股3.42元人民币配股20.75亿股,募资不超过71亿元,投向高铁技术研发和提能改造等多个项目.中金公司和瑞银证券为主承销商.
--中化国际(600500.SS)称,公司在新加坡的孙公司GMG拟合计出资1.9256亿欧元(约合16亿元人民币),收购主业为橡胶和油棕生产的新加坡SIAT公司18.19%的股权,并认购其增发的新股.此外,公司还拟采用收购和认购新股的方式,出资不超过16.34亿元成为主营农药等业务的扬农集团第二大股东.(完)
--整理 曾菱; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。