《中国报摘》--中国证券报2月22日

* 头版头条:

--沪深股指昨日探底回升,尾市双双收涨.其中,沪综指.SSEC时隔9个月再度站上半年线.分析人士表示,近期反弹斜率明显放缓,市场疲态渐显,短期方向性选择的临界点正在逼近.

* 其他:

--上海证券交易所有关负责人透露,将进一步强化市场服务功能,积极支持发展潜力大、上市後市值规模中小型的优质企业上市.

--从第三方基金销售资格相关申请机构了解到,首批第三方基金销售机构诞生进入最後读秒阶段,只待证监会最终的正式批文,好买、众禄、诺亚正行等申请者有望拔得头筹.

--国土资源部称,2012年住房用地供应计划总量原则上应不低於过去五年年均实际供应量;今年将选择部分城市开展小产权房清理试点工作,为启动全面清理工作做好政策储备,小产权房将不予确权发证,不受法律保护.

--工信部称,2012年国内轴承市场的不确定因素进一步增加,预计上半年会继续2011年四季度的下行趋势,下半年缓慢回升,但回升幅度有限,全行业主营业务收入大约在1,580亿元人民币左右,增长约11%.

--国家电网公司发布报告称,2012年将加快建设坚强智能电网,完成电网投资超过3,000亿元,为9.6万户超过40万无电人口解决用电问题;加强新能源并网接入和消纳;充分发挥电网功能,使国家电力交易电量超过4,100亿千瓦时,2011年为3,998.7亿千瓦时.

--中国轨道交通装备制造商--中国北车601299.SS称,拟以每股3.42元人民币配股20.75亿股,募资不超过71亿元,投向高铁技术研发和提能改造等多个项目.中金公司和瑞银证券为主承销商.

--中化国际(600500.SS)称,公司在新加坡的孙公司GMG拟合计出资1.9256亿欧元(约合16亿元人民币),收购主业为橡胶和油棕生产的新加坡SIAT公司18.19%的股权,并认购其增发的新股.此外,公司还拟采用收购和认购新股的方式,出资不超过16.34亿元成为主营农药等业务的扬农集团第二大股东.(完)

--整理 曾菱; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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