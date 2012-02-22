《中国报摘》--其他报纸重要消息2月22日(I)

**上海证券报**

--知情人士透露,截至19日,四大国有商业银行2月新增贷款约700亿元人民币左右,其中一大行新增贷款数为负.除了有效需求显不足外,一度为银行信贷投放主力领域的地方融资平台贷款、房地产贷款受到严格限制也使得增长乏力.

--上海市副市长屠光绍透露,原油期货有望在今年底或明年初推出,白银期货也完全有可能在年底前推出,上期所有望在年内迎来上述两个新品种.

--从相关渠道获悉,目前监管层正就重新放开信托公司开设证券账户一事与相关方面进行密切沟通,虽然目前还没有形成明确的统一意见,但重新放开已是大势所趋.

--中信信托发布的最新信托计划显示,泛海建设(000046.SZ)大股东--中国泛海拟信托募资170亿元.推介材料显示,此次募集资金的80%将投资於陕西省靖边县红墩界煤矿,其余20%用於购买泛海建设股票.

--星马汽车(600375.SS)公告称,公司计划以不低於10.92元/股的价格,向特定投资者发行不超过1.8亿股,募资不超过19.7亿元,投向重型载货汽车等项目.

--ST海龙(000677.SZ)公告称,控股子公司新疆海龙化纤停车检修改造已完成,但鉴於粘胶短丝市场低迷及目前公司资金状况,决定暂不开车,停产期限尚未确定.

--上海市房管局有关负责人明确,有关外地户籍居民持长期居住证满三年,可以享受本地户籍居民同等购房资质的规定,即可以购买第二套房,从限购政策开始实施时就已经在执行.

**人民日报**

--国务院法制办於2月21日公布《粮食法(徵求意见稿)》规定,粮食是指谷物及其成品粮、豆类和薯类.使用发霉变质的原粮进行加工等七种粮食经营行为被禁止.

--北京将向社会资本全面开放医疗服务市场,出台包括准入、用地、医保定点、税收等在内的18条鼓励性政策,特别是明确,新建医院优先由社会资本举办,社会资本能办的政府不再举办.

--专家指出,解决"三农"(农业、农村和农民)问题以及提高农村居民消费能力的关键,是提高农业的综合效益,提高农民在市场竞争中获取收入、增加收入的能力,建立城乡、工农之间平等有效的市场交换关系.如此才能激活农村的重大发展需求.

**第一财经日报**

--重庆两江新区启动415亿元的基础设施投资项目,而这只是该区五年投1,810亿元建基础设施计划的一部分,涉及项目59个.

--从知情人士处了解到,中国银行(3988.HK)(601988.SS)上海第二总部初定於下月正式挂牌,办公地点设于上海浦东新区.这将是沪上第一家商业银行上海总部.

--国投瑞银和南方基金旗下三个基金产品首批获准参与期指交易.

**21世纪经济报 道**

--消息人士证实,银监会要求商业银行按照"支持类、维持类、压缩类、退出类"对各融资平台进行分类.此外,平台贷投向上将不再局限於保障房等领域,而是拓展到符合《公路法》的收费公路项目、土地储备类和保障性住房,以及去年底工程进度达到60%的在建项目.

--北京市常务副市长吉林透露,预计2012年北京市地区生产总值将增加8%左右,实现全社会固定资产投资增长9%左右,社会消费品零售额增长12%左右.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/李文科; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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