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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 08:54 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月22日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日
    2/28      深   蓝英装备   300293         1,500        --           --       民生证券  3/2
    2/29      深   博雅生物   300294   不超过1,902.03     --           --       华泰联合  3/5
    2/29      深   雪迪龙     002658         3,438        --           --       民生证券  3/5
    2/29      深   京威股份   002662   不超过7,500        --           --       国信证券  3/5 
    3/2       深   中泰桥梁   002659   不超过3,900        --           --       平安证券  3/7
   *3/1       深   三六五网   300295   不超过1,335        --           --       国信证券  3/6
   *3/5       深   利亚德     300296   不超过2,500        --           --       中信建投  3/8
    
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
 *2/23    沪   吉视传媒   (601929.SS)    22,400          7.00        37.19     中信证券  
   --     沪   中国交建      --            --            5.40        10.43     中银国际  
                                                                               国泰君安
   --     深   卡奴迪路    002656          --           27.80        26.23     恒泰证券  2/22
   --     深   中科金财    002657          --           22.00        29.73     东北证券  2/23
   --     深   吴通通讯    300292          --           12.00        23.67     东吴证券  2/24

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 林高丽

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