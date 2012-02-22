欧洲经济指标预测--2月22日-2月29日****

投行观点：Southern Co评级由持有上调至买入--Jefferies
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路透2月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月22日(三)
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 49.0 48.5
服务业PMI 52.5 52.3
综合PMI -- 51.2
0828 德国制造业PMI 2月初值 51.5 51.0
服务业PMI 53.9 53.7
综合PMI -- 53.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 49.5 48.8
服务业PMI 50.6 50.4
综合PMI 50.6 50.4
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
1000 欧元区工业订单(较前月) 12月 +0.7% -1.3%
(较上年同期) -2.8% -2.7%
2月23日(四)
0900 意大利消费者信心指数 2月 92.0 91.6
0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 108.8 108.3
现况指数 116.4 116.3
预期指数 102.0 100.9
1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差20
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 负14 负16
2月24日(五)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
0745 法国消费者信心指数 2月 82 81
0900 意大利零售销售(较前月) 12月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
0930 英国GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +0.8% +0.8%
--------------------------------2月27日当周---------------------------------
2月27日(一)
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.1%
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 1月 -- +2.1%
M3货供额(较上年同期) -- +1.6%
民间贷款(较上年同期) -- +1.0%
2月27日-29日
0700 德国进口物价(较前月) 1月 +0.7% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +3.9%
2月27日-3月2日
0700 英国Nationalwide房价指数 2月 -- -0.2%
2月27日-3月2日
0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 -- -1.4%
(较上年同期) -- -0.9%
2月27日-3月9日
0800 英国Halifax房价指数 2月 -- +0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.8%
2月28日(二)
-- 德国CPI(较前月) 2月初值 -- -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
HICP(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.3%
0700 瑞士UBS消费指标 1月 -- 0.92
0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 -- 5.9
0815 瑞士就业岗位(万个) 第四季 -- 404.7
1000 欧元区企业景气指数 2月 -- 负0.21
经济景气指数 -- 93.4
工业景气指数 -- 负7.2
服务业景气指数 -- 负0.6
消费者景气指数 负20.1 负20.7
消费者通胀预期指数 -- 26.8
2月29日(三)
0001 英国Gfk消费者信心指数 2月 -- 负29
0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -- -0.7%
0800 瑞士KOF领先指标 2月 -- 负0.17
0855 德国经季节调整失业人口变动(万人) 2月 -- 减少3.4
未经季节调整失业人口(万人) -- 310
经季节调整失业率 -- 6.7%
经季节调整失业人口(万人) -- 284.9
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 减少4
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加7
抵押贷款批准件数(千件) -- 52.9
M4货供额(较前月) -- -1.4%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -- +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.7%(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
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