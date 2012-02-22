〔路透基点〕青海浏阳鑫达寻求2亿美元三年期离岸贷款--RLPC

路透香港2月21日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,青海浏阳鑫达有色金属有限公司正寻求2亿美元三年期离岸贷款.

渣打银行为主办银行和唯一额度分配行.

利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码500个基点,因这项贷款可能分为美元贷款和港元贷款.含全部费用的价码最高达600个基点,一名消息人士称.

对该公司的实地考察定於今明两天举行.

浏阳鑫达由北京鑫恒铝业有限公司与远东铝业共同拥有.该公司上次於2008年进入贷款市场,取得1.8亿美元三年期贸易融资贷款.是次贷款平均期限为1.8年,向主办行支付的含所有费用的最高价码为261个基点,利率为较Libor加码225个基点.协办银行获得含所有费用的价码为253个基点.HSH Nordbank、KBC Bank和Natixis与苏格兰皇家银行一道担任是次交易的同等地位主办行.Rabobank和法国兴业银行为协办银行.(完)