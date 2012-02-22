〔路透基点〕青海浏阳鑫达寻求2亿美元三年期离岸贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月21日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,青海浏阳鑫达有色金属有限公司正寻求2亿美元三年期离岸贷款.
渣打银行为主办银行和唯一额度分配行.
利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码500个基点,因这项贷款可能分为美元贷款和港元贷款.含全部费用的价码最高达600个基点,一名消息人士称.
对该公司的实地考察定於今明两天举行.
浏阳鑫达由北京鑫恒铝业有限公司与远东铝业共同拥有.该公司上次於2008年进入贷款市场,取得1.8亿美元三年期贸易融资贷款.是次贷款平均期限为1.8年,向主办行支付的含所有费用的最高价码为261个基点,利率为较Libor加码225个基点.协办银行获得含所有费用的价码为253个基点.HSH Nordbank、KBC Bank和Natixis与苏格兰皇家银行一道担任是次交易的同等地位主办行.Rabobank和法国兴业银行为协办银行.(完)
--编译 杜明霞;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。