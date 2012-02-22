《新兴市场重要经济事件预告》--2月22日-2月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月22日(三)

新加坡--世界海洋峰会(至2月24日).

新德里--印度总理经济顾问委员会将公布财年回顾(0530).

温得和克---纳米比亚央行宣布货币政策决议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

开普敦--南非财政部长Pravin Gordhan在议会上发表2012年财政预算演讲(1200).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布银行业报告(2011年12月).

2月23日(四)

印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参与关键问题的集体讨论,并寻求Mint计划的解决方案(1300).

基希讷乌--摩尔多瓦央行举行货币政策会议.

布拉迪斯拉发--斯洛伐克财政部长Ivan Miklos与其他主要党派高层决策者参与圆桌会议,讨论斯洛伐克的的经济和政治前景.

摩洛哥卡萨布兰卡--摩洛哥投资者峰会:在马格里布国家经商和投资的根本途径(至2月24日).

2月24日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(至2月25日).

墨西哥城--国际金融协会(IIF)研讨会(至2月25日).墨西哥财政部长Jose Antonio Meade及央行总裁Agustin Carstens、IIF总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)、德国央行总裁魏德曼、韩国央行总裁金仲秀、G20高层官员和银行官员出席会议.

新加坡--世界银行行长佐利克在世界海洋峰会上进行专题演讲(0045).

马尼拉--菲律宾央行举行咨询委员会会议.

印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在印度银行业规范及标准委员会(BCSBI)举办的会议上发表就职演说(0400).

印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁H.R. Khan在农业会议上发表就职演说(0400).

萨格勒布--克罗地亚议会就2012年财政预算进行投票.

波哥大--哥伦比亚央行召开利率会议.

2月25日(六)

墨西哥城--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(至2月26日).

印度洛纳瓦拉--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参与推进实施巴塞尔II途径的CAFRAL计划.

2月26日(日)

墨西哥城--20国集团(G20)财长及央行总裁会议(最终日).

2月27日(一)

坦桑尼亚阿鲁沙--国际货币基金组织(IMF)-东非共同体就区域整合召开会议(至2月28日).

缅甸仰光--第18届东南亚国协(东盟)部长会议会前会(至2月29日).

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公告最终版.

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议.

2月28日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开利率决策会议.

安卡拉--土耳其央行公布2月21日货币政策委员会会议记录.

2月29日(三)

柬埔寨暹粒--东南亚国家联盟(ASEAN)财政和央行副总裁工作组会议.

墨西哥城--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥证券交易所早餐会上发表题为"美国经济概况"的讲话(1430).

圣地亚哥--智利央行公布2月利率决策会议记录(1130).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]