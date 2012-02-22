〔中国经济〕今年土地供应调控不变,房地供应量不低於过去五年年均供应量

路透北京2月22日电---中国国土资源部表示,今年中国土地供应政策基调不改变,今年住房用地供应计划总量原则上不低於过去五年年均实际供应量.

新华社周二援引该部土地利用管理司副司长窦敬丽的话称,今年在促进房价合理回归同时,努力保持土地市场平稳运行,避免土地供应总量、结构和价格大起大落.

"切实把握好供地时序和节奏,努力保持平稳.在继续应保尽保保障性安居工程用地同时,严厉打击违法违规,强化住房用地供後监管."窦敬丽称,其中保障性住房、棚户区改造住房和中小套型普通商品住房用地不低於总量的70%.

窦敬丽指出,今年要加强住房宗地供应和开发利用的动态监测监管,严格督促按合同约定条件建设和开竣工,及时发现处置闲置土地,坚决打击违法转让土地行为.

截至2011年12月底,全国未竣工房地产项目用地约为前三年房地产用地平均供应量的3.4倍,未竣工土地总体能够满足持续开发的需要.

国土部还同时宣布,今年将选择部分城市开展小产权房清理试点工作,为启动全面清理工作做好政策储备.小产权房将不予确权发证,不受法律保护.

另据上海证券报同日报导称,银监会近日对房地产信贷风险发出密集提示,明确要求商业银行严格控制房地产过热地区的开发贷款规模,并强化房企"名单制"管理,立足产业链条开展压力测试.

报导称,国土部近期也提出要加强与央行、银监会协商,抓紧出台《关於加强土地储备与融资管理的通知》,防范因地方债务压力产生违规供地行为.

中国审计署去年披露,地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.[ID:nCN1123804](完)