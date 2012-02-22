版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 13:15 BJT

修正:〔韩国股市〕开低,物流类股领跌

(更正:因英文原文有误,内文第一段改为"周三",非"周二")

路透首尔2月22日电---韩国股市周三开低,0002GMT时,指标综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.3%,报2,018.11点.

物流公司领跌.大韩通运(000120.KS)跌2.75%,STX Pan Ocean(028670.KS)跌1.79%.(完)

--编译 程琳;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐