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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 08:18 BJT

〔日本股市〕开盘微涨,在9,500点面临巨大阻力

路透东京2月22日电---日本股市日经指数周三开盘微升,投资者在9,500点下方获利了结.而希腊达成第二轮纾困协议的提振效应已经逐渐减弱,由於市场的关注点转向该国恪守严格减支措施的能力.

日经指数.N225微涨0.1%至9,469.55点,东证股价指数.TOPX升0.2%至817.36点.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

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