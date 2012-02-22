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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 08:27 BJT

《中国报摘》--金融时报2月22日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦涛称,要努力实现更加充分的社会就业,实现更加有利於促进就业的产业、贸易、财政、税收、金融等政策措施.

* 其他:

--中国国家发改委称,为鼓励和引导民间投资,要抓紧出台有针对性、可操作的实施细则,按照国务院要求的完成时限,制定工作计划、倒排时间表,确保按时完成任务,有关部门出台的实施细则要在第一时间向社会公布.

--阳光人寿对外发布2011年理赔数据,该公司去年累计赔付总额达7,558.1万元人民币.其中,疾病身故赔付比例占比39.3%,意外身故赔付额占比30%,重大疾病赔付额占比为26.7%,其他占比4%.

--从中国银联获悉,目前国内支持非接触式支付的银联"闪付"终端超过62万台,今年还将快速增加,逐渐覆盖各类日常消费场所.(完)

--整理 李文科; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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