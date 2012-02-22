《中国报摘》--金融时报2月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国国家主席胡锦涛称,要努力实现更加充分的社会就业,实现更加有利於促进就业的产业、贸易、财政、税收、金融等政策措施.
* 其他:
--中国国家发改委称,为鼓励和引导民间投资,要抓紧出台有针对性、可操作的实施细则,按照国务院要求的完成时限,制定工作计划、倒排时间表,确保按时完成任务,有关部门出台的实施细则要在第一时间向社会公布.
--阳光人寿对外发布2011年理赔数据,该公司去年累计赔付总额达7,558.1万元人民币.其中,疾病身故赔付比例占比39.3%,意外身故赔付额占比30%,重大疾病赔付额占比为26.7%,其他占比4%.
--从中国银联获悉,目前国内支持非接触式支付的银联"闪付"终端超过62万台,今年还将快速增加,逐渐覆盖各类日常消费场所.(完)
--整理 李文科; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。