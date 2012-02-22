〔中国基金〕首批基金第三方销售机构将出炉,好买、众禄等或拔得头筹

路透上海2月22日电---据中国证券报周三报导,首批第三方基金销售机构诞生进入最後读秒阶段,只待证监会最终的正式批文.好买、众禄、诺亚正行等申请者有望拔得头筹.

据透露,目前主要後续流程均已完成,证监会不日将公布首批名单.上述几家机构已与合作方签署协议,完成技术对接,并进行了业务系统试运行,正式获批後即可实际开展经营.

对於今後的盈利模式,各申请机构的考虑也各有千秋.以基金研究见长的机构希望可以在业务开展一段时间後探索增值服务收费的可能性.

已拥有大量用户的网站则以销售规模取胜,目标在於赚取基金公司的客户维护费.

报导并称,也有机构希望可以两条腿走路,深圳众禄投资有限公司有关人士透露,今後将采取"低价基金超市"和"增值业务"并行的业务模式。

去年年底,证监会基金部副主任洪磊在2012年第三方基金销售峰会上透露,证监会已完成基金销售机构注册平台的建设工作.截至当时,已有25个机构获得注册平台的填报密码,正式完成申报的有10家,其中5家已经获得证监会的正式受理.(完)