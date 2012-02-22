《美国重要政经日程》--2月22日

投行观点：Southern Co评级由持有上调至买入--Jefferies
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 - 农业部公布一周全球稻米价格
1500 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)公布1月成屋销售数据
1630 - 财政部标售四周期国库券
1800 - 财政部标售五年期公债
2000 - 农业部公布冷冻产品的月度和年度数据
2130 - 美国石油协会(API)公布每周石油报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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