〔企业并购〕百威英博和其他啤酒制造商考虑竞购StarBev--消息

路透2月21日电---知情人士周二表示,百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)和其他啤酒制造商正在考虑向捷克啤酒商Staropramen的母公司StarBev发起收购要约.

华尔街日报在网站上报导,此项交易价值或约为30亿美元.

CVC Capital Partners在2009年12月从百威英博手中购入StarBev的股份.该公司对此事未予置评.

一消息人士表示,在这个快速整合的行业中,这样的资产出售案不多.他称,"CVC想要出售."该消息人士不愿具名,因未被授权向媒体发表评论.

华尔街日报称,其他有意竞购的啤酒制造商包括SABMiller PLCSAB.L、嘉士伯(CARLb.CO)、Heineken NV(HEIN.AS)、美国Molson Coors Brewing(TAP.N)、日本朝日和其他私募股权公司.

另一匿名消息人士表示,SABMiller和Heineken等一些可能的竞购方如若竞购StarBev,或会面临反垄断问题.

其亦质疑,百威英博是否想在2009年售出这部分股权之後又将其买回.

Molson Coors和SABMiller不予置评.尚未立刻联系到朝日、SABMiller、嘉士伯、Heineken和百威英博发表评论.亦未立刻联系到StarBev置评.(完)