〔企业并购〕百威英博和其他啤酒制造商考虑竞购StarBev--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月21日电---知情人士周二表示,百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)和其他啤酒制造商正在考虑向捷克啤酒商Staropramen的母公司StarBev发起收购要约.
华尔街日报在网站上报导,此项交易价值或约为30亿美元.
CVC Capital Partners在2009年12月从百威英博手中购入StarBev的股份.该公司对此事未予置评.
一消息人士表示,在这个快速整合的行业中,这样的资产出售案不多.他称,"CVC想要出售."该消息人士不愿具名,因未被授权向媒体发表评论.
华尔街日报称,其他有意竞购的啤酒制造商包括SABMiller PLCSAB.L、嘉士伯(CARLb.CO)、Heineken NV(HEIN.AS)、美国Molson Coors Brewing(TAP.N)、日本朝日和其他私募股权公司.
另一匿名消息人士表示,SABMiller和Heineken等一些可能的竞购方如若竞购StarBev,或会面临反垄断问题.
其亦质疑,百威英博是否想在2009年售出这部分股权之後又将其买回.
Molson Coors和SABMiller不予置评.尚未立刻联系到朝日、SABMiller、嘉士伯、Heineken和百威英博发表评论.亦未立刻联系到StarBev置评.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。