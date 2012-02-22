〔中国农业〕起草首部粮食法,以保障粮食质量安全及促进生产--国务院

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月22日电---为促进粮食生产、维护粮食流通秩序,及保障国家粮食安全,中国起草了首部粮食法,并公布徵求意见稿,对粮食生产和流通、质量安全保障等方面做出了法律规定.
刊登在国务院法制办公室网站的徵求意见稿规定,粮食是指谷物及其成品粮、豆类和薯类.同时,食用植物油和油料的生产、流通、消费活动,薯类除不适用收购许可、储存备案规定外的生产、流通、消费活动,均适用本法.
为保障粮食质量安全,徵求意见稿规定,粮食加工经营者不得使用发霉变质的原粮进行加工;不得使用农药残留、真菌毒素和重金属等污染物超标的原粮进行加工,以及不得违反规定使用添加剂等.
同时,亦对完善粮食质量安全标准和粮食生产、收购、储存、加工、运输、销售、进出口环节的质量安全管理、粮食检验等方面作了规定,并要求建立粮食质量安全监测、抽查制度.
而针对粮食流通环节,意见稿规定,申请从事粮食收购、加工活动需要具备一定的条件,并应取得相应的行政许可;且从事粮食储存活动,应向所在地粮食行政管理部门备案.
另外,为确保粮食供应和价格稳定,意见稿规定,国家建立粮食经营者最低、最高库存量制度.从事粮食收购、加工、销售活动的粮食经营者,在粮食市场供过於求、价格下跌较多时应当履行不低於最低库存量的义务.(完)
欲浏览更多详情,请点选国务院法制办公室网站:(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。