版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 08:44 BJT

〔标题新闻〕澳洲第四季薪资价格指数经季节调整後按季成长1.0%,按年升3.6%--澳洲统计局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8C801W]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐