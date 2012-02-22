〔路透基点〕中钢住金越南公司3亿美元贷款的竞标程序已经结束--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月21日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,中钢住金越南公司至少3亿美元贷款的竞标程序已经结束.
这项贷款的期限料为5-7年.提交标书的银行多为在越南有分支机构的银行.
筹得资金将用於营运资本和资本支出,部分将用於为越南巴地投顿省(Ba Ria-Vung Tau)美春(My Xuan)工业区A2地块冷轧钢厂的建设提供资金,该厂料的建设料将於今年年底完成.
中钢住金越南公司是台湾和日本企业的合资公司,其51%的股份由台湾中钢公司持有,40%由住友金属工业持有,其余股份由台塑河静钢铁兴业责任有限公司(5%)、春源钢铁工业(2%)和新光钢铁(2%)持有.(完)
--编译 杜明霞;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。