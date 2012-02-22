〔路透基点〕中钢住金越南公司3亿美元贷款的竞标程序已经结束--RLPC

路透香港2月21日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,中钢住金越南公司至少3亿美元贷款的竞标程序已经结束.

这项贷款的期限料为5-7年.提交标书的银行多为在越南有分支机构的银行.

筹得资金将用於营运资本和资本支出,部分将用於为越南巴地投顿省(Ba Ria-Vung Tau)美春(My Xuan)工业区A2地块冷轧钢厂的建设提供资金,该厂料的建设料将於今年年底完成.

中钢住金越南公司是台湾和日本企业的合资公司,其51%的股份由台湾中钢公司持有,40%由住友金属工业持有,其余股份由台塑河静钢铁兴业责任有限公司(5%)、春源钢铁工业(2%)和新光钢铁(2%)持有.(完)