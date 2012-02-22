〔中国个股〕中国北车弃定向增发转配股,募资71亿用於高铁相关项目

路透上海2月22日电---放弃定向增发方案後,中国轨道交通装备制造商--中国北车601299.SS周三公告称,拟以每股3.42元人民币向全体股东配售20.75亿股,募资规模降至不超过71亿元,投向高铁技术研发和提能改造等多个项目.

公告显示,公司将按按每10股配售2.5股的比例配售.控股股东中国北方机车车辆工业集团及其一致行动人北京北车投资有限责任公司承诺以现金全额认购应配股份.中金公司和瑞银证券为主承销商.

此前,中国北车称,因资本市场环境变化,放弃此前定向增发方案,改为向全体股东配股,募资金额上限则由原来方案的逾百亿元人民币,降至不超过71亿元.[ID:nCN2010057]

本次配股募资用途与此前定向增发方案基本一致,但部分项目金额有所缩减.所募资金将主要用於高铁车辆装备技术研发与提能改造、大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造、及增资融资租赁公司等.

中国北车周二收报4.54元,过去一个月上涨0.89%.(完)

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