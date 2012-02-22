〔中国期货〕上海期货交易所有望年内推出原油和白银期货--上海副市长

路透上海2月22日电---中国上海市多个部门或机构正在力推多项金融创新措施的出台.据该市副市长屠光绍日前透露,原油期货有望在今年底或明年初推出,最终时间由证监会决定.

此前他已经明确表示"白银期货完全有可能在年底前推出".如果一切顺利,上期所有望在年内迎来上述两个新品种.

上海证券报周三引述相关人士称,目前上期所正加快原油期货推进力度.同时,做好白银期货上市的各项工作,在合约规则设计等方面充分体现为相关企业服务,争取年内推出上市.

据新华社旗下报纸中国油气新闻此前报导,1990年代上海曾有原油期货交易,但後来被政府叫停.上期所并原本计划在2011年推出原油期货.[ID:nCN1638575](完)