《中国股市盘前看点》--2月22日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--汇丰公布中国2月制造业PMI初值

--欧元区2月PMI初值、12月工业订单

--美国1月成屋销售

**宏观经济和政策面**

--中国国家主席胡锦涛称,要努力实现更加充分的社会就业,实现更加有利於促进就业的产业、贸易、财政、税收、金融等政策措施.

--信贷投放乏力局面仍未明显缓解.上证报援引知情人士透露,截至19日,四大国有银行2月新增人民币贷款投放约700亿元人民币,其中一大行新增贷款数为负.[ID:nCN1403852]

--上海证券交易所有关负责人透露,将进一步强化市场服务功能,积极支持发展潜力大、上市後市值规模中小型的优质企业上市.

**重点行业和公司**

--国土资源部表示,今年中国土地供应政策基调不改变,今年住房用地供应计划总量原则上不低於过去五年年均实际供应量.[ID:nCN1403858]

--工信部称,2012年国内轴承市场的不确定因素进一步增加,预计上半年会继续2011年四季度的下行趋势,下半年缓慢回升,但回升幅度有限,全行业主营业务收入大约在1,580亿元左右,增长约11%.

--中国北车601299.SS称,拟以每股3.42元配股20.75亿股,募资不超过71亿元,投向高铁技术研发和提能改造等多个项目.

--中化国际(600500.SS)称,公司在新加坡的孙公司GMG拟合计出资1.9256亿欧元(约合16亿元人民币),收购主业为橡胶和油棕生产的新加坡SIAT公司18.19%的股权,并认购其增发的新股.此外,公司还拟采用收购和认购新股的方式,出资不超过16.34亿元成为主营农药等业务的扬农集团第二大股东.

**海外动向**

--美国股市周二收盘变动不大,盘中道指一度升穿13,000点,为2008年5月来首见,但之後美股削减涨势,因油价上涨危及经济前景.根据初步收盘数据,道琼工业指数收升15.82点,或0.12%,至12,965.69点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线股指或围绕半年线2,379点波动.(完)

--整理 冉莹; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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