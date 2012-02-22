世界银行下周发布中国经济报告,建议未来发展模式

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿2月21日电---世界银行周二称，行长佐利克下周访问中国期间，将发布关於中国经济转型的“重要”报告。
这份报告由世界银行和中国国务院发展研究中心联合撰写，重点评估中国未来二十年面临的挑战和未来经济增长模式。
佐利克将於2月27日在北京召开的一次会议上发布这份报告。
他发表声明称：“此项报告对（中国）中期发展增长模式提出了建议，目的是帮助中国向高收入社会转型。”
分析人士称，社会稳定和经济稳步增长是中国共产党的执政重心。
中国决策者急於推动经济从储蓄型向消费型转变，并希望侧重庞大的国内市场、扭转经济失衡。中国经济快速增长，已带动约6亿农村人口脱贫。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。