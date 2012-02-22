世界银行下周发布中国经济报告,建议未来发展模式

(本文由路透中文网编译)

路透华盛顿2月21日电---世界银行周二称，行长佐利克下周访问中国期间，将发布关於中国经济转型的“重要”报告。

这份报告由世界银行和中国国务院发展研究中心联合撰写，重点评估中国未来二十年面临的挑战和未来经济增长模式。

佐利克将於2月27日在北京召开的一次会议上发布这份报告。

他发表声明称：“此项报告对（中国）中期发展增长模式提出了建议，目的是帮助中国向高收入社会转型。”

分析人士称，社会稳定和经济稳步增长是中国共产党的执政重心。

中国决策者急於推动经济从储蓄型向消费型转变，并希望侧重庞大的国内市场、扭转经济失衡。中国经济快速增长，已带动约6亿农村人口脱贫。（完）