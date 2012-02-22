〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,关注汇丰中国制造业采购经理人指数

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透惠灵顿/悉尼2月22日电---澳元和新西兰元兑美元和欧元周三走低,因期盼已久的希腊债务协议带来的舒缓情绪减退,市场在中国制造业数据公布之前持谨慎态度.
汇丰中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值将於0230GMT公布.分析师认为该数据有望从1月的48.8反弹,尽管农历假期的时间安排令数据难以估计.
如果2月制造业PMI较上月得到改善,则将提振风险偏好.倘若数据令人失望,或将打压大宗商品货币,不过还可能引发更多中国当局出台刺激政策的传言.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。