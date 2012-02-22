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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 09:19 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,关注汇丰中国制造业采购经理人指数

路透惠灵顿/悉尼2月22日电---澳元和新西兰元兑美元和欧元周三走低,因期盼已久的希腊债务协议带来的舒缓情绪减退,市场在中国制造业数据公布之前持谨慎态度.

汇丰中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值将於0230GMT公布.分析师认为该数据有望从1月的48.8反弹,尽管农历假期的时间安排令数据难以估计.

如果2月制造业PMI较上月得到改善,则将提振风险偏好.倘若数据令人失望,或将打压大宗商品货币,不过还可能引发更多中国当局出台刺激政策的传言.

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