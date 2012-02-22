〔中国铁路〕铁路招投标体制漏洞多,"阳光工程"须扩大化--报载

路透上海2月22日电---随着中国铁路动车零部件高价采购事件被曝光,铁路招投标体制中的"暗箱操作"问题为市场所关注.业内人士表示,铁路"阳光采购"的范围,应进一步扩大到车辆采购中,以增加招标的透明度.

其实从去年下半年开始,铁道部已开始对铁路招投标进行改革.铁道部和北京住建委要求,把铁路工程项目的评标工作放在北京市建设工程发包承包交易中心.改变了此前参与铁道部招投标的企业,通过铁道部下属的铁道工程交易中心及各个铁路局进行交易的方式.

不过,"此次招投标改革主要集中在基础建设领域,由於装备领域的投资占总投资的比重比较低,所以铁道部对装备制造领域的招投标还不够重视."中国证券报周三引述业内人士称.

报导指出,对於一些核心技术,整车制造企业往往没有话语权.相关人士表示,由於无法攻克一些关键技术,企业采购金额会相对较高,铁道部对这方面的招标流程是比较透明的.而一些非关键零部件的生产,采购流程就相对不够公开和透明.

国内媒体近日报导了部分动车部件令人咋舌的高采购价:一个自动洗面器7.2395万元人民币,一个洗面台2.6万元,一个感应水阀1.28万元,一个卫生间纸巾盒1,125元......

由於中国铁路的高速增长,资金紧张问题突出,铁道部需要通过大规模发行债券来融资,负债率已攀升至近60%的水平.路透稍早报导,铁道部今年初步拟发行总额约1,500亿元的企业债.

对於高铁制造企业来说,资金需求也不小.中国北车601299.SS周三公告称,拟以配股方式募资不超过71亿元人民币,投向高铁技术研发和提能改造等多个项目.[ID:nCN1403992] (完)