〔中国个股〕中化国际拟出资1.93亿欧元入股比利时天然橡胶公司SIAT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月22日电---中国中化国际(控股)股份有限公司(600500.SS)周三公告称,公司控股的新加坡上市公司GMGGMGG.SI拟通过收购以及认购新股方式,共出资1.9256亿欧元,获得比利时天然橡胶及油棕生产商SIAT NV的35%股权,
公告指出,本次交易汇率按1:8.31计算,折合约16亿元人民币;GMG拟出资7,618万欧元向比利时Fimave NV公司收购SIAT公司3,809股股份,并计划出资1.1638亿欧元,认购SIAT公司新增发的5,539股新股.
SIAT公司的主要业务为天然橡胶和油棕的种植、加工、生产和销售,其种植园资产和工厂位於非洲的科特迪瓦、加纳、尼日利亚和加蓬四国.
中化国际指出,SIAT公司现有天然橡胶种植资源约5.15万公顷,其中约1.5万公顷已经种植,并为SIAT公司贡献财务业绩,剩余未贡献部分的种植资源,将在未来为SIAT公司及其子公司提升收益.
本次交易的资金来源於GMG公司2011年增发所募集资金,以及GMG公司内部或外部资金渠道.
中化国际公告还称,拟收购扬农集团工会所持有的扬农集团2,938万股股份,并拟通过增资获得扬农集团3,228万股新股,以上总投资不超过16.34亿元人民币,共获得江苏扬农化工集团有限公司6,166万股股份.
中化国际周二收报7.41元,过去一个月上涨4.96%.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。