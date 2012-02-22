〔中国个股〕中化国际拟出资1.93亿欧元入股比利时天然橡胶公司SIAT

路透上海2月22日电---中国中化国际(控股)股份有限公司(600500.SS)周三公告称,公司控股的新加坡上市公司GMGGMGG.SI拟通过收购以及认购新股方式,共出资1.9256亿欧元,获得比利时天然橡胶及油棕生产商SIAT NV的35%股权,

公告指出,本次交易汇率按1:8.31计算,折合约16亿元人民币;GMG拟出资7,618万欧元向比利时Fimave NV公司收购SIAT公司3,809股股份,并计划出资1.1638亿欧元,认购SIAT公司新增发的5,539股新股.

SIAT公司的主要业务为天然橡胶和油棕的种植、加工、生产和销售,其种植园资产和工厂位於非洲的科特迪瓦、加纳、尼日利亚和加蓬四国.

中化国际指出,SIAT公司现有天然橡胶种植资源约5.15万公顷,其中约1.5万公顷已经种植,并为SIAT公司贡献财务业绩,剩余未贡献部分的种植资源,将在未来为SIAT公司及其子公司提升收益.

本次交易的资金来源於GMG公司2011年增发所募集资金,以及GMG公司内部或外部资金渠道.

中化国际公告还称,拟收购扬农集团工会所持有的扬农集团2,938万股股份,并拟通过增资获得扬农集团3,228万股新股,以上总投资不超过16.34亿元人民币,共获得江苏扬农化工集团有限公司6,166万股股份.

中化国际周二收报7.41元,过去一个月上涨4.96%.(完)