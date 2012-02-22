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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 09:29 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货下滑,玉米产量料创纪录

路透悉尼2月22日电---美国谷物期货周三亚洲市场早盘下滑,因美国北部平原天气形势转好.同时玉米价格走低,因市场预期美国政府料将预期玉米产量创纪录.

美国大豆期货SH2下跌0.35%至每蒲式耳12.66-1/2美元.

3月玉米期货CH2跌0.20%,报6.28-1/4美元.

0031GMT时,CBOT-3月小麦期货WH2亦下跌0.32%,至每蒲式耳6.31美元.

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