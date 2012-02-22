《热点透视》中国五代十国割据局面值得欧元区吸取教训

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 李春喜

路透伦敦2月21日电---德国总理梅克尔和欧洲央行总裁德拉吉对中国10世纪时期的历史可能不太了解,但欧洲与当时中国在货币问题上的相似,应当使他们和所有欧元支持者吸取教训.

公元900年,中国正在经历一场伟大的经济革命,正如西方学者伊懋可(Mark Elvin)在其经典着作《中国过去的模式》中解释的那样,当时的中国正在成为全球经济领袖.伊懋可把这归因于科技进步、社会分工和贸易的发展,而这个庞大国家政治上的统一又是这一切的前提.

不过,中国经济的发展受到唐朝衰亡的威胁.公元907年,唐帝国分裂成为许多战乱不断的小国,这就是历史上的五代十国.新出现国家的面积可能就像欧洲国家那样大,每个国家都试图获得更多的铜钱.由於铜钱供应有限,富裕的国家开始贮藏铜，而较为贫穷的国家通过铸造铅币和铁币使货币贬值.随着各国政府都采取贸易保护措施,贸易最终陷入崩溃.

这一直到宋朝开国皇帝赵匡胤一统天下,经济才又开始出现复苏.宋朝在以後的100年间逐渐建立起足够的信誉,并成为世界上首个发行纸币的国家.即使在宋朝统治之下,地区间仍然存在贸易不平衡,不过中央政府没有使其发展成为政治上的分裂.

赵匡胤占有经济上之利,正如伊懋可说过的那样"政治割据是内在的不稳定因素".这条原则也同样适用於21世纪的欧洲.因为退出欧元区的国家推出的新货币,较欧元更易于贬值.共同市场内部国家发展经济的成效肯定要高於共同市场之外的国家,而且如果没有了货币联盟带来的政治支持,陷入困境的单一国家更易于受到债权人的摆布.

虽然欧洲并不需要赵匡胤式的人物或与宋朝类似帝国的出现,但决不能为了本国政治上的一时之快而抛弃团结带来的益处.(完)