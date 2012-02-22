〔中国个股〕泛海系重磅推出170亿元信托融资计划,主要用於煤矿项目

路透上海2月22日电---长袖善舞的中国"泛海系"推出重磅信托融资计划.据上海证券报周三报导,泛海建设(000046.SZ)的大股东中国泛海拟信托募资170亿元人民币,主要用於红墩界煤矿项目的投资开发.

据悉,本次信托募集资金的80%将投资於陕西省靖边县红墩界煤矿,约136亿元;其余20%用於购买泛海建设股票,不超过34亿元.

据介绍,红墩界煤矿2015年投产後,实际产能将超过1,200万吨,保守估计投产後的价值至少在400亿元以上,每年将产生约30亿元的净现金流.

"如遇中国泛海未足额支付收购价款,中信信托可以无条件减持股票以补充流动性."上证报援引知情人士称.

考虑到质押率因素,以泛海建设目前股价推算,34亿元对应的质押股份数或将超过10亿股.

值得一提的是,截至今年2月16日,中国泛海持有的泛海建设(000046.SZ)33.24亿股股票均被质押,占公司总股本的72.94%.这意味着,上述信托计划运行前,中国泛海还需将部分股权解除质押.

作为一家大型控股集团,中国泛海涉足金融服务、房地产、能源、文化传媒和战略投资等多个领域,其中能源行业重点布局煤炭.(完)