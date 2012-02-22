〔中国个股〕泛海系重磅推出170亿元信托融资计划,主要用於煤矿项目

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月22日电---长袖善舞的中国"泛海系"推出重磅信托融资计划.据上海证券报周三报导,泛海建设(000046.SZ)的大股东中国泛海拟信托募资170亿元人民币,主要用於红墩界煤矿项目的投资开发.
据悉,本次信托募集资金的80%将投资於陕西省靖边县红墩界煤矿,约136亿元;其余20%用於购买泛海建设股票,不超过34亿元.
据介绍,红墩界煤矿2015年投产後,实际产能将超过1,200万吨,保守估计投产後的价值至少在400亿元以上,每年将产生约30亿元的净现金流.
"如遇中国泛海未足额支付收购价款,中信信托可以无条件减持股票以补充流动性."上证报援引知情人士称.
考虑到质押率因素,以泛海建设目前股价推算,34亿元对应的质押股份数或将超过10亿股.
值得一提的是,截至今年2月16日,中国泛海持有的泛海建设(000046.SZ)33.24亿股股票均被质押,占公司总股本的72.94%.这意味着,上述信托计划运行前,中国泛海还需将部分股权解除质押.
作为一家大型控股集团,中国泛海涉足金融服务、房地产、能源、文化传媒和战略投资等多个领域,其中能源行业重点布局煤炭.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。