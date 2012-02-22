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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 09:43 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜持平,关注汇丰中国制造业PMI数据

路透新加坡2月22日电---伦敦期铜周三在亚洲早盘几无变化,因上日涨逾2%後投资者稍事喘息,且市场对希腊获得救援资金後债务重组能力的担忧犹存.

目前关注的焦点在中国,汇丰1月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值将於今日稍後公布.

0112GTM,LME三个月期铜CMCU3近持平於每吨8,445美元.周二为升2.6%,为2月3日以来最大单日涨幅.

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