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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 09:54 BJT

修正:〔全球贵金属〕2月21日SPDR黄金持仓增加,iShares白银持仓减少

(更正:内文第一段"周二的黄金持仓量周五增加"有漏字,应为"周二的黄金持仓量'较上'周五增加")

路透2月22日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量较上周五增加0.02%,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期减少0.22%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,204,299.4 2月21日 41,194,582.0 2月17日 9,717.5 0.02%

iShares 307,700,912.0 2月21日 308,381,076.8 2月17日 -680,164.8 -0.22%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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