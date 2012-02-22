〔新债招标〕中国10年国债利率基本符合预期,刚性需求提振投标热情(更新版)

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* 今年首期10年国债中标利率3.51%,基本符合预期

* 投标倍数为2.02倍,创年内新高

* 标准期限国债刚性需求涌入

路透上海2月22日电---中国财政部稍早招标的10年固息国债,中标利率基本符合预期.市场人士认为,更多的刚性需求涌入,今年首期标准期限国债的表现亦不错,投标倍数创下年内新高.

华北一券商分析师表示,该期债应该是银行需求占主导.作为今年的第一期长期国债,受刚性需求的支撑,投标热情高涨.且缴款日在下周一(27日),亦受益於存款准备金率调降带来的实质性利好.与周二招标的国开行债相比,资金面冲击显然弱化.

业内人士周三透露,财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.51%,基本符合此前3.52%的预测均值;此外,该期国债最优(边际)利率为3.54%,投标倍数为2.02倍.

"10年国债还是属於标准化的需求品种,比金融债的需求更刚性一些,"他认为.

周二国开行招标了2011年第20期10年期增发固息金融债,中标收益率4.1017%,明显高於市场预期.该期债需求相对中性,加之资金面依然偏紧,限制投标热情.[ID:nCN1401448]

央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.[ID:nCN1398558]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5164%.二级市场上,剩余期限约9.742年的固息国债110024券最新双边报价tCN110024=CFXM为3.53%/3.50%.

该期债为财政部今年第四期记账式附息国债,每半年付息一次.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债2月23日开始发行并计息,2月27日发行结束,2月29日起上市交易.(完)