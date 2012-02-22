《热点透视》希腊协议达成,只不过是欧元区财长们在尽力收拾残局

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/Hugo Dixon; 编译 郑茵

路透伦敦2月21日电---经过马拉松式的彻夜谈判,最後敲定了援救希腊的协议,然而这只不过是尽力收拾残局而已.之前要是能咬紧牙关尽快重组希腊债务,情况肯定会好一些.希腊形势要想好转,进一步的经济和政治震荡不大可能避免.但债务重组外加1,300亿欧元的纾困计划,将会对雅典当局持续施压,或许也消除了危机扩散的威胁.

希腊的问题,民间和官方债权人都分担一些,这是合理的.希腊政府作为愚蠢的借款方,需要进行改革.而作为愚蠢的贷款方,民间投资者必须接受债务减记.情况将会比预想的更为严峻.当初其它欧元区成员国一时疏忽让希腊加入进来,在该国初陷危机时又视而不见,一心只想着确保尽可能减小危机扩散到其他高危国家的风险.这麽说来,以较先前承诺更加慷慨的条件借给雅典更多的钱,这也没什麽错.

但是,这份协议真的能让希腊债务水平到2020年时降至相当於国内生产总值(GDP)的120%吗?经济仍在萎缩,人民的忍耐已接近极限,希腊能否信守谈判中所作的承诺,非常值得怀疑.而新一轮纾困计划中最大的一笔援助资金将会预先拨付,更加深了人们的疑虑.

希腊的官方债权人也意识到,雅典有可能在钱到手後就不再践约--尤其是4月大选日益临近.因此,他们坚持要求希腊在第一笔资金拨付之前实施进一步的改革,例如,削减公共部门.他们亦在充实派往雅典的工作小组,帮助希腊推行改革,并加强对计划执行的监督.希腊也不得不答应修订宪法,将偿付债务作为优先考虑.最後,国内两大政党领导人承诺在选举後将继续履行协议.

只是,雅典可能仍会想方设法去掉这个紧箍咒,特别是如果该国明年能实现基本预算盈余的话,就不再需要外来资金以维持日常开销了.那时,政府没准就会说,他们连重组後债务的利息也不打算支付了.

反过来,如果真的实现基本预算盈余,麻烦事也就去掉了很多.赖账固然可以带来好处,但恐怕还得盘算一下,跟自己的夥伴国闹僵最後被逐出欧元区是不是合算.所以同样可能的结果是,希腊保持与夥伴国的关系不致完全破裂.计划难免要脱离正轨,钱也会不够用,那就再来一场针锋相对的谈判,债务也要进一步重组.换句话说,一切照旧.(完)