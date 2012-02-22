〔中国证券〕首批10家券商将与试点省份搭建区域柜台交易平台--报载

路透上海2月22日电---中国的股权场外交易市场发展再进一步.证券时报周三报导,继《证券公司柜台交易业务试点暂行办法》草案出台後,日前10家试点券商均已完成了各自柜台交易市场建设方案,将在试点省份与当地政府合作搭建区域性柜台交易平台.

这10家券商分别为东北证券、中信建投、齐鲁证券、西部证券、兴业证券(601377.SS)、申银万国、平安证券、宏源证券000562.SZ、西南证券(600369.SS)、长江证券(000783.SZ).

报导引述兴业证券相关业务人士表示,"目前的方案是,每家券商依托一处地区分区建立市场."

报导还指出,柜台交易市场将采用分散做市、属地托管的方式,做市商只能推荐注册区域内的企业挂牌交易,且投资者也只能是做市商的内部客户.上柜企业的股权托管、交易、清算全部由做市商承担,证券业协会将组织柜台系统统一的报价系统.

上海股权托管交易中心上周三正式开业,首批19家企业挂牌交易.该市场计划从制度上与国内统一监管的场外交易市场甚至沪深证交所相对接,力争打造成中国版的OTCBB(美国场外柜台交易系统).[ID:nCN1388042]

场外交易即是在证券交易所交易大厅以外进行的各种证券交易活动的总称,中国已经存在的股权代办转让系统即"三板市场",属於场外交易市场的雏形阶段.

目前中国证监会正积极推动场外交易市场的建设,除现有的北京中关村代办股份转让市场外,还计划由一些券商出面建立区域性的地方柜台交易市场.而地方政府及地方产权交易所亦在积极组建股权交易中心或股权托管中心,例如已成立的天津股权交易所和重庆股份转让中心.

中国在1998年前曾有一个初具规模的场外交易市场.但由於1998年东南亚金融危机的影响,场外市场全部被关闭.目前深圳证交所已建立中小企业板和创业板,已经吸引共400多家企业上市融资,但相对全国数千万家的中小企业而言,仍是杯水车薪.(完)