《热点透视》IMF从救助希腊行动中战略性抽身

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撰稿 Christopher Swann/Neil Unmack 编译 徐文焰

路透纽约/伦敦2月21日电---国际货币基金组织(IMF)在第一个希腊救助方案中扮演重要角色,但在第二个救助方案中的将仅扮演配角.该组织仅会再提供130亿欧元的援助,仅仅够维持现有的贷款.随着欧盟在应对希腊债务危机中担负起更大的责任,IMF可能会发现,建立范围更广的欧元区防火墙似乎不那麽难了.

不过因此指责IMF吝啬也未免过於严苛.即便在第二个救助计划於周二宣布之前,IMF就已经承诺提供300亿欧元,是该机构历史上规模最大的贷款额之一.再加上德国财长朔伊布勒暗示IMF将额外提供的130亿欧元,IMF对希腊提供的救助规模将高达该国在IMF贡献资金的33倍.相比之下爱尔兰从IMF获得的资金仅为该国贡献的15倍.新的资金也将在一个较长时期内逐批拨付,最长可能达10年.

尽管如此,IMF看上去仍在战略性的抽身而退.先前其在欧元区救助基金中的份额达到约三分之一,而在总规模为1,300亿欧元的第二个希腊纾困方案中的可能出资比例仅为10%.IMF的实际贡献可能更小,因为它将开始收回第一个希腊救助计划中投入的资金.在2014年底之前,希腊将须筹集近110亿欧元偿还先前的IMF贷款,所以最新纾困协议达成後,该机构的最大曝险规模其实变动不大.

作出这一妥协可谓精明.这一方案让希腊有更多时间恢复正常,降低了出现政治混乱局面的风险.另一方面,IMF逐步撤出应该也能安抚担心其过於放纵欧元区成员的发展中大国.IMF总裁拉加德提出增加5,000亿美元额外救助能力,以防欧元区危机继续恶化,而中国和巴西等发展中国家现在可能更愿意作出贡献.

当然,IMF仍将以协助监督和执行财政改革的形式,在救助希腊的行动中发挥重要作用.但从财务角度而言,希腊似乎已经用完了在IMF的信用额度.(完)