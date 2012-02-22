〔中国公开市场〕央票及正回购均未报需求,本周操作或全部暂停--业内人士

路透上海2月22日电---业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日未被要求上报三个月期央行票据以及91天期正回购需求.这意味周四公开市场操作可能继续暂停,即在降准後首周公开市场全面告停.

本周二央行公开市场操作已先行暂停.虽然央行公开市场一级交易商周一上报的需求中,有28天和91天两种正回购,没有央票.但最终周二公开市场仍未进行正回购操作.[ID:nCN1401520]

中国央行将自周五(24日)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.但此举尚未在资金面上产生立竿见影的效果.业内人士认为,资金面吃紧是央行暂停公开市场操作的重要考量.

央行一般於周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

央行公开市场上周一年期央票连续第七周停发,三个月品种亦缺席近两个月.具体操作上,仅进行了28天和91天期两次正回购操作,金额分别为60亿元人民币和100亿元,利率均走稳.[ID:nCN1393432]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)