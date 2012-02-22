美国暗示或将武装支持叙利亚反对派

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月21日电---美国周二称，若政治途径无法解决叙利亚危机，该国或将考虑其他选择。这似乎意味着，美国可能最终向叙利亚反对派提供武装支持。

白宫和美国国务院官员均如此表态，标志美国政府的倾向发生变化。该国迄今一直强调其政策是不会向叙利亚反对派提供武装支持，也很少提及其他选择。

首届“叙利亚之友”会议将於周五在突尼斯召开，以协调国际社会对叙利亚反阿萨德运动的下一步回应。来自约70个国家的代表将参加此会，美国国务卿希拉里也将出席。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）称：“我们依然认为，叙利亚需要的是政治解决途径。”

“我们不想采取导致叙利亚进一步军事化的行动，因为那会让该国走上危险之路。但我们也不排除采取额外的措施。”

美国国务院发言人努兰（Victoria Nuland）在被问及美国对给予叙利亚反对派武装支持的立场是否转变时，她说美国不想看到叙利亚暴力冲突升级，仍致力於通过政治途径解决危机。

“但若我们无法让阿萨德在我们施加的所有压力下让步，我们可能不得不考虑其他措施。”

她不愿对可能采取的措施做进一步说明。（完）