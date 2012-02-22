《中国债市焦点》高收益率债试水期小心为上,BBB级料为最大容忍度

* 证监会料持有限放开、稳步前进态度

* 试水期能接受的最低级别或为BBB级

* 交易所投资主体有限,需求受考验

* 券商、私募基金及理财产品有兴趣

作者 冉莹/李宏薇

路透上海2月22日电---中国高收益债券正渐行渐近,在债市创新上将迈开一大步,但第一步估计仍将小心踏出.试水初期最大的容忍度料仅至BBB级企业.而在跨过"垃圾"门槛後,要向成熟市场看齐,仍有漫长的道路要走.

业内人士指出,因交易所债市投资主体有限,风险偏高的高收益债推出初期也将面临需求"先天不足"的困扰.预计券商、私募基金及理财产品将成为最初的参与主力,且偏短品种将更受欢迎.

目前对於高收益债的发行细节仍是雾里看花,但据官方媒体报导,证监会拟在证券交易所推出的高收益债,发行人主体评级有望放宽至BBB级甚至以下,利率由供求双方协商决定,发行方式则可能以私募为主.

国泰君安债券研究员黄纪亮认为,高收益债本来就是要让资质偏差的企业融资.但具体到主体评级,能放宽到什麽程度尚难确定.出於顺利推行考虑,初期发债主体资质不会太差,预计将在AA-、A+,最低仅至BBB级别.国外的相关制度建设更加完善,中国欲建设成熟的垃圾债市场,道路依然漫长.

"一开始BB这种评级主体评级的债肯定不可能(发出去).没有投资者啊,而且BB的话,得什麽企业啊,"他称.

目前中国债券发行审批机构主要有发改委、央行和证监会.其中此次拟推出高收益债的证监会负责管理上市公司所发行的公司债,仅在证券交易所债市流通.发改委负责审核企业发行,可在证交所债市和银行间债市流通;央行审核金融债、短期融资券(CP)及中期票据(MTN)等,基本只在银行间市场发行和流通.

就规模而言,央行主导的银行间债市远远超过证交所债市.包括企业债、CP和MTN在内,发行主体评级从AAA到A均有涉及,个例甚至低至BBB+.而公司债方面除规模小外,低评级主体较为少见.以2011年所发行的约1,300亿元公司债为例,主体评级最低者仅至AA-.

另据一些已经在进行高收益债发行准备的券商承销人士透露,这类高收益债发行主体主要是有一定资质的中小企业,经过沟通,这部分发行人可承受的发债成本在年利率10%-12%左右.扣除1%-2%的承销或发行费用,票面利率高者有望接近10%.

考虑到近期债市频繁出现的8%甚至以上发行利率情况,上述利率区间的设定,从另一侧面反映出,高收益债推行初期主体的评级不会明显低於现有债券发行人,BBB级或已是下限,由此可推测监管层"有限放开、稳步前进"的谨慎态度.

不过也有业内人士称,如果单就票面利率来看,目前中国债市已经不乏具有真正意义的高收益债.证监会此举,更多目标或在於借此扩大其管辖范围的债券发行主体,以扩充证交所债市规模.

以银行间市场最近发行的一期主体评级为A+,期限为一年的短期融资券12铜陵精达CP001为例,其票面利率已达到8.90%,上市後首日(20日)加权成交收益也维持在8.9%附近;目前交易所债市收益率水平在8%-9%的债券更是比比皆是.

**需求不足成最大障碍**

高收益债的高风险、流动性差的特点毋庸置疑,而在国内这个高风险偏好主体匮乏的环境下,需求不足是困扰高收益债发展的最大障碍.

业内人士认为,参与主体集中在券商、私募基金、信托、财务公司等风险承受能力较强的专业投资机构,当然未来也有可能被纳入到银行理财产品中.公募基金虽然有通过设立专项产品进行这方面的投资,但因其总的风险控制水平不低,且中期票据投资启动後,仓位已有提升,挤压新增投资空间.

至于目前债市的主要投资主体--商业银行和保险公司,由於受到更为严格的监管和风险控制,初期参与的可能性有限.

初期"券商和私募基金可能会参与,公募(基金)也有可能,但因为内部风险(相对严格),会比较慢一些."上海一债券基金经理认为.

按中债登1月21.27万亿元的最新债券托管余额考量,商业银行债券持有量为14.4万亿元,占近七成居首;证券公司和基金合计持仓仅逾1.8万亿元,占比总计不到一成.

有交易员并指出,近年来蓬勃发展的银行理财产品未来对这块高风险、高收益产品的需求不可小视.

上海一银行负责固定收益理财业务的交易员称,目前其理财产品中,投资於债券的,一般要求主体评级最低在AA,AA-以下基本很少触及."但如果真的这个高收益债出来了,不排除会有专项的或者特别分级的产品推出来,给设定风险承受能力比较高的投资者."

中金公司此前报告称,估计即将推出的交易所高收益债评级可能在BBB级以下,比现有发行人的资质更弱.虽未有交易流通方面的细节披露,但其私募性质决定了其流动性差的特征.预计投资群体限於风险承受能力强的券商、私募和个人,而且收益率至少要在10%以上,以体现额外的违约风险和流动性溢价才能吸引足够的需求.

目前市场广为流传的高收益债发行方式可能以私募为主.虽然这可绕开公开发行债券累计余额不得超过净资产40%的限制,但或为起步阶段的高收益债增加发行难度.

高收益债期限方面,初期较短品种料更受欢迎."越短意味着风险越小,(因为)短的比较好评估风险."上述债券基金经理称.

银行间市场交易商协会於2011年上半年推出私募债--非公开定向债务融资工具,至今已成功发行约千亿元.虽然该类债券融资工具以中高等级发行人为主,但参与发行承销人士称,完成私募债发行过程依旧困难重重.

另外,有消息人士还透露,证监会是次推出的高收益债,将在上交所固定收益平台上交易,而该平台参与者以券商、基金公司、财务公司、保险资产管理公司等为主,因此个人暂时还难参与其中.

**债市"创业板"中挖掘潜力公司**

尽管高收益债俗称"垃圾债",略显贬义,但伴随着市场逐渐走向成熟,其中潜力公司和真正的垃圾公司之间分化将日趋明显.这要求投资人的债券投资策略将适时变化.如果能准确地加以辨别,慧眼有识的机构有望从债市"创业板"中寻找到新的盈利点.

这也意味着债市研究不再仅局限於宏观数据的研究,未来个券分析将占据越来越重要的位置.

"以後做信用债就跟做个股似的.想在信用债上赚钱,宏观是一方面,但是宏观谁都看得到.如果你对个券的分析能力特别强,可以找到和市场间的价差."北京一保险公司交易员表示.

在风险对冲方面,中国证券报近日援引券商高层人士透露,交易所债券市场将很快允许发行高收益债券产品,并推出利率互换和信用违约互换交易等衍生产品;在新产品方面,债券指数基金也在设计中.[ID:nCN1398568]

中国债券市场的一大主体--银行间债券市场,在2010年末就已推出了自己的风险对冲工具,信用风险缓释工具(CRM)作为债券的保险.但从实际运作情况看,流动性和活跃程度明显不足,处境尴尬.这与以万亿计的债券存量相比,实在极为有限.

因此,在配套衍生品设计方面,证交所高收益债如何以银行间为鉴,可谓算是能否推动高收益债顺利发展的一个重要环节.

近期高收益债如此吸引市场眼球,一个主要原因是山东海龙(000677.SZ)所发行短融,面临着可能成为中国债市首例公开发债违约.不过业内人士认为,