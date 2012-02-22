《中国报摘》--其他报纸重要消息2月22日(II)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**证券时报**
--场外市场首批10家试点券商出炉,分别为东北证券、中信建投、齐鲁证券、西部证券、兴业证券(601377.SS)、申银万国、平安证券、宏源证券000562.SZ、西南证券(600369.SS)、长江证券(000783.SZ).
**经济参考报**
--1月上市房企销售业绩普遍下滑,各地楼市库存量攀升.对此,专家认为,调控政策仍将严格执行,打破市场僵局关键在於房企"降价",促使房价合理回归.此前,1月全国70个大中城市房价环比全线停涨.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曾菱/尹嫄婷; 审校 曾祥进
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。