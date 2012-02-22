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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 10:14 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月22日(II)

**证券时报**

--场外市场首批10家试点券商出炉,分别为东北证券、中信建投、齐鲁证券、西部证券、兴业证券(601377.SS)、申银万国、平安证券、宏源证券000562.SZ、西南证券(600369.SS)、长江证券(000783.SZ).

**经济参考报**

--1月上市房企销售业绩普遍下滑,各地楼市库存量攀升.对此,专家认为,调控政策仍将严格执行,打破市场僵局关键在於房企"降价",促使房价合理回归.此前,1月全国70个大中城市房价环比全线停涨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/尹嫄婷; 审校 曾祥进

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