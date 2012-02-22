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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 10:17 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索上看42.94,但也有投机客逢高出脱

0203GMT---美元兑菲律宾披索PHP=PDSP受空头回补推动上涨,交易员称有望进一步走高,并测试2月16日高位42.94.美元目前报42.84披索,上涨0.4%.

不过,一些银行间投机客正在逢高抛售.一欧系银行的交易员说,虽然希腊协议未能提振冒险意愿,但也没有理由采取风险规避做法.(完)

--编译 隋芬; 审校 张荻

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